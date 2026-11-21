IT之家 11 月 21 日消息，律师 u/TumbleweedNew6515 昨日（11 月 20 日）在 Reddit 社区发帖，斥资 9,450 美元（IT之家注：现汇率约合 63,239 元人民币）使用 12 张二手英伟达 V100 显卡搭建私人 AI 服务器，本地运行 DeepSeek-V4.1-Flash，集群最高吞吐量达到每秒 184 个词元。

在硬件部分，该律师使用 12 张英伟达 NVIDIA Tesla V100 SXM2 32GB 搭建，通过 NVLink 与 PCIe 组成可协同推理的本地 AI 集群，整套硬件采购价约 9,450 美元（现汇率约合 63,239 元人民币）。

这套系统采用 3 个流水线阶段（PP3）× 每阶段 4 卡张量并行（TP4）的结构，系统运行的是 DeepSeek-V4.1-Flash，并采用 4-bit NVFP4 量化。发帖者称，每个专家被压缩至约 15,360 个参数，使 12 张 V100 能分别承载模型中的专家分片。

配置 3× DGX Spark（TP3、SGLang、MXFP4 专家） 4× DGX Spark（TP4；三堆叠） 12× V100（本次配置） 单请求，代码 未发布 125（SGLang）/ 138（TensorFold 4.0 bpw）/ 136（vLLM + DSpark） 153–184 单请求，普通文本 38–51 79–88 83–95 预填充，长提示词 约 2,000 3,100–3,300（TensorFold）/ 4,900–5,000（SGLang，真实文本）/ 8,500（vLLM + DSpark，32K–128K） 4,500–4,700 多请求 4 个流合计 85 32 个流时 290（TensorFold）/ 16 个流时 340–570（SGLang，从散文到结构化） 3 个流时 344–443；它不是批量解码引擎 上下文 配置为 256K 1M 配置为 524K

性能方面，该网友的测试结果如下：

上下文长度 首个 token（冷启动） 预填充速度（tok/s） 代码 法律 普通文本 三个代码请求合计 首个 token（文档已缓存） 1K 0.7 秒 1,567 184 102 86 443 0.2 秒 8K 2.5 秒 3,267 176 93 90 421 0.2 秒 32K 7.3 秒 4,478 176 92 95 404 0.3 秒 64K 13.9 秒 4,697 157 93 83 364 0.3 秒 128K 28.1 秒 4,670 157 93 86 360 0.4 秒 256K 58.0 秒 4,518 153 92 85 344 0.6 秒

这位用户称，在单请求、单流场景下，该服务器优于已公开的 4 台英伟达 DGX Spark 组合，代码生成速度快约 15% 至 45%，普通文本生成速度也更高。

整套系统成本约 9,450 美元（现汇率约合 63,239 元人民币），约为三台 DGX Spark 组合价格的一半；不过，其代价是功耗最高可达约 2,100W，且噪音较大，并不适合普通办公环境。

参考

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