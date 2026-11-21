IT之家 11 月 21 日消息，律师 u/TumbleweedNew6515 昨日（11 月 20 日）在 Reddit 社区发帖，斥资 9,450 美元（IT之家注：现汇率约合 63,239 元人民币）使用 12 张二手英伟达 V100 显卡搭建私人 AI 服务器，本地运行 DeepSeek-V4.1-Flash，集群最高吞吐量达到每秒 184 个词元。
在硬件部分，该律师使用 12 张英伟达 NVIDIA Tesla V100 SXM2 32GB 搭建，通过 NVLink 与 PCIe 组成可协同推理的本地 AI 集群，整套硬件采购价约 9,450 美元（现汇率约合 63,239 元人民币）。
这套系统采用 3 个流水线阶段（PP3）× 每阶段 4 卡张量并行（TP4）的结构，系统运行的是 DeepSeek-V4.1-Flash，并采用 4-bit NVFP4 量化。发帖者称，每个专家被压缩至约 15,360 个参数，使 12 张 V100 能分别承载模型中的专家分片。
|配置
|3× DGX Spark（TP3、SGLang、MXFP4 专家）
|4× DGX Spark（TP4；三堆叠）
|12× V100（本次配置）
|单请求，代码
|未发布
|125（SGLang）/ 138（TensorFold 4.0 bpw）/ 136（vLLM + DSpark）
|153–184
|单请求，普通文本
|38–51
|79–88
|83–95
|预填充，长提示词
|约 2,000
|3,100–3,300（TensorFold）/ 4,900–5,000（SGLang，真实文本）/ 8,500（vLLM + DSpark，32K–128K）
|4,500–4,700
|多请求
|4 个流合计 85
|32 个流时 290（TensorFold）/ 16 个流时 340–570（SGLang，从散文到结构化）
|3 个流时 344–443；它不是批量解码引擎
|上下文
|配置为 256K
|1M
|配置为 524K
性能方面，该网友的测试结果如下：
|上下文长度
|首个 token（冷启动）
|预填充速度（tok/s）
|代码
|法律
|普通文本
|三个代码请求合计
|首个 token（文档已缓存）
|1K
|0.7 秒
|1,567
|184
|102
|86
|443
|0.2 秒
|8K
|2.5 秒
|3,267
|176
|93
|90
|421
|0.2 秒
|32K
|7.3 秒
|4,478
|176
|92
|95
|404
|0.3 秒
|64K
|13.9 秒
|4,697
|157
|93
|83
|364
|0.3 秒
|128K
|28.1 秒
|4,670
|157
|93
|86
|360
|0.4 秒
|256K
|58.0 秒
|4,518
|153
|92
|85
|344
|0.6 秒
这位用户称，在单请求、单流场景下，该服务器优于已公开的 4 台英伟达 DGX Spark 组合，代码生成速度快约 15% 至 45%，普通文本生成速度也更高。
整套系统成本约 9,450 美元（现汇率约合 63,239 元人民币），约为三台 DGX Spark 组合价格的一半；不过，其代价是功耗最高可达约 2,100W，且噪音较大，并不适合普通办公环境。
参考
Lawyer with too many GPUs: DeepSeek-V4.1-Flash on 12x V100, all 15,360 experts in NVFP4 on the cards. 157-184 tok/s on one code stream, faster than any published 4x DGX Spark stack and double 3 Sparks, for half the price of 3 Sparks. 128K file read in 28 s.
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