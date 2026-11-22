IT之家 11 月 22 日消息，长城汽车魏牌执行副总经理谭健今日在微博表示，魏牌第二代蓝山将在 11 月上市。

谭健表示，他今天已去工厂查看状况，车辆生产节奏在快速推进，目标是更多的储备车辆，结合下单节奏来实现部分版型的上市即交付。

据IT之家此前报道，魏牌二代蓝山 11 月 9 日开启预售，提供 5 座、6 座合计 4 款配置，价格区间为 28.98 万-32.98 万元。

五座：登峰版 28.98 万元，巅峰版 30.98 万元

六座：登峰版 30.98 万元，巅峰版 32.98 万元

二代蓝山基于长城归元 S 平台打造。新车尺寸根据座位布局有所区分。五座版长宽高为 5140×2050×1960mm，六座版车长增至 5300mm，宽度和高度保持不变，两个版本的轴距均为 3010mm。六座版多出的 160mm 车长主要用于第三排乘坐空间和后备厢容积。

动力方面，二代蓝山搭载 2.0T 超级 Hi4 系统、双电机四驱、6C 超充与 800V 高压平台。系统最大功率 510kW、最大扭矩 940N·m，满电零百加速 4.8 秒，馈电零百加速 5 秒级。6C 超充从 30% 充至 80% 需 9 分钟；CLTC 纯电 350km，CLTC 综合续航 1471km。

底盘方面，魏牌二代蓝山配备闭式双腔空气悬架与 EDC 电控减振器，车高、悬架软硬可调。车辆配备双向 20° 后轮转向，最小转弯半径 5.15 米。

新车搭载高通新一代舱驾一体 8797 旗舰芯片与英伟达 DRIVE Thor-U 驾驶辅助芯片；拥有双 VLA Plus 大模型，搭载长城 Coffee AI OS 4 智能座舱系统以及 Coffee Pilot 4 全地形辅助驾驶系统。