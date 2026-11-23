IT之家 11 月 23 日消息，市场监管总局今日宣布，国际标准化组织和国际电工委员会第一联合技术委员会系统间远程通信和信息交换分技术委员会（ISO / IEC JTC 1/SC 6）已正式批准由我国发起成立的世界无线局域网应用发展联盟（WAA）成为其 A 类联络组织。

据介绍，这标志着我国 WLAN 应用领域标准化工作获得国际认可，融入全球标准治理体系进程取得突破。

IT之家注意到，关于 A 类联络组织的定位，文章称其是我国国际性标准组织深度参与国际标准化工作的重要渠道，也是 ISO / IEC 标准化框架下的最高等级联络身份。

该身份可直接将成熟技术方案通过快速程序进行国际标准立项，缩短技术转化为国际标准的周期，并具有查阅所有技术文件、参加会议、反馈意见、提名专家等权利。

WAA 是我国发起成立的全球首个聚焦无线局域网应用体验的国际性产业与标准组织，面向家庭、办公、工业、教育等场景，持续构建场景化无线局域网性能标准与测试认证体系。

据披露，该联盟目前已发布 44 项技术标准、10 份产业白皮书，会员覆盖全球百余家企业和组织。

文章还提到，此次 A 类联络关系的落地将打通我国无线局域网场景化应用方案与 ISO / IEC 国际标准的双向协同渠道，为促进国际相关产业技术合作提供支撑。