IT之家 11 月 23 日消息，人工智能初创企业 Thinking Machines Lab (TML) 当地时间本月 20 日发布了 Inkling 2 Mini 模型。

该模型采用循环 Transformer 架构，拥有 24 层，分为四个 6 层模块，中间两个模块运行 3 次、首尾模块则各运行一次。其对专家节点进行了大幅剪枝，在层初始的 384 个中仅保留了最常用的 128 个。

整体来看，Inkling 2 Mini 是一个 26.4B-A3.4B 模型，考虑循环后每个词元有 5.4B 的激活权重。其擅长智能体编程等依赖推理质量的任务，在 DeepSWE v1.1、SWE-bench Pro v2 Hard (51 tasks) 两项测试中拥有 100B 模型中的领先表现。

Inkling 2 Mini 通过 Ollama 可在任何配备至少 32GB 内存的 Mac 系统上运行，也支持 NVIDIA 的 DGX Spark 平台。

参考

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