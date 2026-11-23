IT之家 11 月 23 日消息，今年 3 月底，《生化危机》和《恐龙危机》系列导演三上真司（Shinji Mikami）正式宣布，其创立的游戏工作室 Unbound 已与《剑星》开发商 Shift Up 达成合作，将共同发行他的下一款游戏。11 月 20 日，三上真司与 Shift Up 首席执行官金亨泰（Kim Hyung-tae）在 G-CON 2026 活动上参加了一场专题讨论，谈及双方的新合作关系。期间，两位游戏制作人对人工智能截然不同的看法也成为讨论焦点。

据 Inven Global 报道，两人的讨论主要围绕 2027 年及之后游戏开发行业将发生怎样的变化展开。

值得注意的是，金亨泰还正面回应了 Shift Up 此前因使用 AI 制作《剑星：血雨》（Stellar Blade: Blood Rain）全 AI 生成音乐视频而受到的批评。今年 7 月底，该视频发布后引发玩家争议，甚至遭到部分《剑星》粉丝抵制。

金亨泰表示，受到这场争议的影响，工作室确立了新的创作理念，即从头到尾坚持“手工制作”。

IT之家注意到，这并不意味着 Shift Up 将完全放弃 AI。金亨泰解释称，工作室仍计划在部分开发环节使用 AI，例如制作光照效果、生成低多边形 3D 模型等。不过，他认为，如果从项目开发一开始就过度依赖 AI，最终作品就会与普通 AI 使用者也能制作出来的内容没有明显区别。

尽管如此，金亨泰仍然认为：“如今，不使用 AI 已经很难进行游戏开发。”

三上真司对此持有截然不同的看法。

他透露，Unbound 目前确实在尝试使用 AI，主要用于预览手绘 2D 模型转换成 3D 模型后的效果。但与此同时，他也毫不掩饰自己对 AI 的排斥态度，甚至表示希望 AI 能够“彻底消失”，不仅从游戏开发领域消失，也希望它“从这个世界上消失”。

对于 AI 将如何影响游戏开发人员未来的就业，三上真司同样持悲观态度。

他认为，未来“五年或十年”将是游戏工作室充满不确定性的时期，并承认未来十年内，游戏开发人员确实存在被 AI 取代、进而失去工作的可能性。

对于三上真司的担忧，金亨泰随后回应称，无论 AI 技术未来发展得多么迅速，Shift Up 和 Unbound 开发的游戏，其本质都将始终坚持手工创作。