IT之家 11 月 23 日消息，首款为 AI 而生的鸿蒙手机 —— 华为星芒 OSTA O1 Pro 已于 11 月 20 日下午正式发布，叠加国补后 4999 元起。

IT之家注意到，华为官网最新显示，星芒 OSTA O1 Pro 支持 eSIM 能力。

该功能需开通运营商相关业务使用，同一个手机可以存储最多 2 个 eSIM 号码，目前仅部分运营商提供 eSIM 业务。当前同一个 eSIM 手机上最多允许支持四个号码（2 张实体卡号码 + 2 个 eSIM 号码），可以同时使用两个号码（可支持“两张实体卡”、“一张实体卡 + 任一 eSIM 号码”和“两个 eSIM 号码”三种方案）。

延伸阅读

OSTA 星芒是华为于 2026 年 11 月 20 日推出的全新子品牌，被官方称为华为双品牌布局的重要一环，与华为主品牌共享技术底座、统一品质标准，定位为面向先锋探索者的鸿蒙 AI 全场景科技品牌，其首款产品即为 OSTA O1 Pro。目前已有 500 余家鸿蒙生态伙伴参与 OSTA 星芒项目。

硬件配置方面，OSTA O1 Pro 搭载麒麟 9030S 芯片与 HarmonyOS 7 AI 先锋版操作系统，配备 6.39 英寸 16:9.5 比例的阔感 OLED 屏幕（2232 × 1320 分辨率、120Hz 刷新率、6500nits 局部峰值亮度），内置 7000mAh 大电池，支持 66W 有线快充与 50W 无线快充。

该机提供星空黑、星云白、星芒紫三款配色，存储版本与官方首发价分别为：12GB+256GB 版 5699 元、12GB+512GB 版 6699 元、16GB+512GB 版 7499 元、16GB+1TB 版 8999 元。

外观方面，OSTA O1 Pro 采用 16:9.5 比例的阔直板形态，正面四边黑边宽度均为 1.05mm，屏占比达到 96.1%，机身厚度 6.68mm，重量控制在约 203g，搭配轻质合金中框。

eSIM 即嵌入式 SIM 卡，是通过远程配置将号码写入手机等终端的通信方案，无需插入实体卡片，具备节省机身空间、可多号存储、便于切换等优势，目前已逐步成为手机、智能穿戴、平板等设备的主流配置方式。

在国内，三大运营商均已推出面向手机的 eSIM 业务：中国联通覆盖苹果、华为、OPPO、荣耀、三星、vivo、联想等品牌的国行 eSIM 机型；中国移动单台手机最多可存储 2 个移动 eSIM 号码；中国电信则主要支持 iPhone、华为 Mate 系列等旗舰机型。手机 eSIM 套餐与实体卡套餐通用，暂无额外溢价。