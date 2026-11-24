IT之家 11 月 24 日消息，马克・古尔曼（Mark Gurman）今日报道称，苹果准备重启与 Product（RED）的长期合作关系，并将在圣诞节假期推出红色特别版 HomePod mini 2 和 AirPods Max 2。

据知情人士透露，红色版 HomePod mini 2 将采用红色网状织物外壳。AirPods Max 2 则采用银色机身、白色网状耳罩和白色头带，并在用于控制播放的数码旋钮（Digital Crown）上加入红色设计。

这两款新品预计将在 12 月 1 日世界艾滋病日当天或前后推出，同时与 (RED) 组织成立 20 周年有关。苹果发言人拒绝对此事置评。

苹果官网显示，该公司与 Product (RED) 的合作始于 2006 年。根据双方合作安排，苹果会将部分特别版产品的销售收入捐赠给国际基金，用于支持艾滋病防治工作。过去，苹果曾推出红色版 iPod、iPhone 等产品，并通过相关销售为公益项目提供资金支持。

不过，近年来苹果已逐步减少 Product (RED) 产品的推出，陆续停售相关设备和配件。此前最后一批在售的红色产品是部分 iPhone 手机壳，这些配件也已逐步退出销售。目前苹果已不再销售 Product (RED) 配色的硬件产品。

价格方面，苹果此前推出的 HomePod mini 2 售价为 149 美元（IT之家注：现汇率约合 995.5 元人民币），提供粉色、绿色、蓝色、白色和午夜色五种配色；AirPods Max 2 于今年 3 月发布，售价为 549 美元（现汇率约合 3,668 元人民币），搭载 H2 芯片，并升级了主动降噪功能。