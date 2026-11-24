IT之家 11 月 24 日消息，据科技媒体 Appleinsider 昨天报道，Mozilla、Shopify 等多家企业和民间组织向欧盟委员会发出联名信，称苹果虽然已经略微放宽 iOS 系统浏览器内核限制，但其对 WebKit 的要求仍然让开发者几乎无法在 App Store 之外销售订阅服务。

IT之家从原报道获悉，这些企业和民间组织敦促欧盟委员会对 iPhone 浏览器竞争问题启动调查。他们认为，苹果如今的限制仍阻碍浏览器厂商从 WebKit 转向其他内核。

苹果此前要求所有第三方互联网浏览器在 iOS 系统使用 WebKit 内核。后来欧盟《数字市场法》要求苹果允许竞争对手使用第三方浏览器引擎，并为其提供必要的软件和硬件访问权限。

从 iOS 17.5 开始，苹果允许欧盟地区的浏览器使用其他引擎。但该联名信认为，苹果的技术和法律要求让更换浏览器引擎难以操作。截至目前，没有任何一家厂商能够完成切换。

该联名信认为，苹果对浏览器的限制使企业更加依赖 App Store 来触达 iPhone 用户。相比之下，Web 应用能够让内容出版商更好地掌控订阅定价、收费方式，以及与读者之间的关系。