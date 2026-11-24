IT之家 11 月 24 日消息，国家能源局 11 月 23 日发布 1 至 10 月全社会用电量数据。

数据显示，今年前 10 个月，全社会用电量同比增长 3.7%，反映出我国经济保持平稳运行，新动能持续壮大。

其中，全国互联网等数据服务业用电量保持旺盛增长，同比增速超过 40%，数字经济正成为用电增长的新引擎。

最新数据显示，前 10 个月，全国互联网数据服务用电量达到 892 亿千瓦时，同比增长 40.8%，多地算力中心用电量持续快速增长。在国家“东数西算”工程核心承载地贵安新区，1 至 10 月数据中心用电量达 33.67 亿度，同比增长 41.37%，增速位居全国前列。如今，贵安新区每新增 10 度电，就有超过六成流向算力产业。

截至 10 月底，贵州算力中，智算占比高达 98%。在制造业大省江苏，10 月全省互联网数据服务用电同比增长 23.15%，用电增量占到全行业用电增量的三成以上。

今年前 10 个月的用电量数据还显示，高技术及装备制造业用电量快速增长，制造业在不断向新而行。

前 10 个月，高技术及装备制造业用电量 10729 亿千瓦时，同比增长 8.5%。

据央视新闻报道，今年 1 至 10 月，汽车制造业、高端装备制造业增加值均实现两位数增长，计算机通信电子制造业、通用设备制造业、电气机械制造业用电量同比增速都超过 5%，整体对宁波工业用电量增长的贡献率接近六成。

今年以来，我国汽车整条产业链都在加速。1 至 10 月，南方电网经营区域新能源汽车产业链用电量同比增长 14.8%，对全网用电增量的贡献率达 34.1%。每新增 3 度电，就有 1 度多流向新能源汽车产业链；上游负极、隔膜、正极材料用电增速全部突破 20%。