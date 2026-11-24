IT之家 11 月 24 日消息，据韩媒《Economy Tribune》昨日引述产业消息人士说法，三星 2027 年至 2029 年大部分存储制造产能已通过合约完成分配，部分客户甚至在既有承诺之外，进一步要求增加产能配额，反映市场对存储供应的竞争日益激烈。

三星先前在 2026 年第三季财报说明会中证实，已与 10 家主要客户签署长期供应协议（LTA），另有 10 家客户正在协商，其中部分谈判已接近完成。

三星计划在 2030 年前，将约 60% 至 70% 的中长期存储产能配置给多年期供应合约，以提高营收可预测性，同时确保主要科技客户取得稳定供应。

报道称，部分客户目前正争取将合约延长至 2031 年，相关安排可能涉及预付款及合约定价机制，以降低未来市场价格波动对供需双方的影响。

三星先前已确认，2027 年 HBM 供应量全数售罄，而最新产业消息显示，2027 年传统 DRAM 晶圆产能也几乎完成分配。

造成供应紧张的原因之一，是先进 HBM 制造需要消耗大量 DRAM 晶圆资源。随着存储制造商优先投入 AI 加速器及数据中心使用的高附加价值产品，传统 DRAM 产能扩张空间受到限制。

《Economy Tribune》引述产业人士估计，目前主要存储制造商仅能满足约 60% 至 70% 的客户需求，供应缺口可能在 2027 年进一步扩大。

这波供应压力也不再局限于 HBM。随着 AI 数据中心需求持续成长，传统 DRAM 供应同样趋紧，存储厂商必须在不同产品之间重新分配产能。