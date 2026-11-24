IT之家 11 月 24 日消息，法国媒体 Dealabs Magazine 今天（11 月 24 日）发布博文，爆料称三星健身手环 Galaxy Fit4 在法国的售价预计为 79.90 欧元（IT之家注：现汇率约合 585.6 元人民币），比前代 Galaxy Fit3（69.90 欧元（现汇率约合 512.3 元人民币））贵 10 欧元（现汇率约合 73.3 元人民币），涨幅约 14%。

配色方面，Galaxy Fit4 据称将在欧洲提供黑色、银色和绿色三种选择，具体商业名称尚未确定。其中，绿色版本在此前曝光的视频中呈现偏浅蓝绿色的视觉效果。

外观方面，根据此前 Android Authority 分享的渲染视频，这款健身手环延续了圆角矩形屏幕设计，整体造型变化不大。

在认证信息方面，这款健身手环此前已通过美国联邦通信委员会（FCC）认证，显示设备支持蓝牙 5.4，但不支持 Wi-Fi、LTE、NFC 和 GPS。

在配套应用方面，IT之家此前报道称 Galaxy Fit4 支持 Samsung Wallet，不过由于缺少 NFC，预计无法实现基于 NFC 的非接触式支付。

其他功能方面，Galaxy Fit4 据称配备扬声器和振动马达，用户可通过手机应用自定义右侧按键，并利用“查找手环”功能寻找遗失的设备。

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