IT之家 11 月 24 日消息，在今日的神舟二十四号载人飞行任务新闻发布会，航天办公室通报了月球探测工程的最新节点：揽月着陆器首次飞行任务正按计划有序推进。

在此之前，工程将在文昌航天发射场先后组织长征十号甲运载火箭与梦舟载人飞船的发射场合练，以及长征十号运载火箭技术验证飞行试验。

按照“两次发射，一次登月”的规划，两枚长征十号运载火箭将先后发射揽月着陆器和梦舟飞船，两者在环月轨道交会对接；梦舟搭载 3 名航天员往返地月，其中 2 人进入揽月着陆器完成月面着陆与上升。在这一蓝图下，揽月着陆器的首次飞行并非一次简单的无人试飞，而是载人登月前对全流程关键技术的一次系统性“彩排”。

月球探测工程总设计师王翔对此有过明确表述：揽月着陆器要以无人状态，把有人状态的全过程尽可能验证一遍，包括发射进入环月轨道、与梦舟飞船交会对接、落月、月面停留、起飞，以及再次与梦舟交会对接。这套验证逻辑背后是两条被反复强调的原则：凡是在月球轨道要做的事，尽可能先在近地轨道验证；凡是载人要做的事，尽可能先用无人状态飞一次。

正因是无人飞行，揽月着陆器在此次任务中留有一定剩余资源。中国载人航天工程办公室已面向全国征集有源搭载载荷，单次任务搭载总质量不超过 50 千克、总功耗不超过 100 瓦，入选项目将随着陆器前往月球开展科学实验或技术探索。

IT之家注：有源搭载载荷指自带电源、可独立工作的实验装置，与仅依靠着陆器供电的无源载荷不同。

从已完成的试验序列看，梦舟飞船零高度逃逸、揽月着陆器着陆起飞综合验证、长征十号系留点火与低空演示验证等大型试验均已落地。揽月着陆器无人首飞与长征十号技术验证飞行，将补上载人登月前最后一段以无人状态跑通的流程验证。

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