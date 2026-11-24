IT之家 11 月 24 日消息，有玩家发现，索尼已为《侠盗猎车手 6》（GTA 6）的 PlayStation Store 页面增加云游戏串流支持标识。

其中，PlayStation Portal 用户无需拥有 PS5 主机，也能直接运行这款游戏。当然，玩家需要先购买游戏才能串流。

除此之外，玩家还需要订阅 PlayStation Plus 最高级别的 Premium 会员，才能使用该功能。

索尼官方支持页面显示，PlayStation Portal 的云游戏串流功能需要 PlayStation Plus Premium 会员资格，且仅支持部分 PS5 游戏。

用户可以从已购数字游戏库中选择符合条件的游戏，无需通过家中的 PS5 主机进行 Remote Play。符合条件的数字版游戏还可以通过 PlayStation Store 网站或 PlayStation App 购买。

此前，PlayStation Portal 用户主要依靠 Remote Play 连接家中的 PS5 主机游玩。索尼从 2024 年开始逐步推出云游戏串流功能，允许 Premium 会员直接从索尼服务器运行部分游戏。与 PS Plus 游戏目录中的游戏不同，通过个人游戏库串流游玩仍然需要单独购买对应游戏。

不过，索尼已经宣布将于 12 月 10 日停止提供 Windows PC 平台的 PlayStation Plus 应用。索尼表示，使用该应用的符合条件的 PlayStation Plus Premium 会员不足 0.4%，因此决定将资源集中到更多会员使用的服务上。

这一调整也会影响 Steam Deck 等此前通过 Windows 应用或第三方工具接入索尼云游戏服务的设备。

另一方面，微软同样也已为《GTA 6》提供云游戏串流支持。根据 Xbox 官方 11 月 23 日发布的说明，玩家购买游戏后，可以通过 Xbox Cloud Gaming 在 Xbox One、Xbox Series X|S 等设备上串流游玩。Xbox One 用户无需购买新一代主机，也能通过云端运行游戏。