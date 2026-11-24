IT之家 11 月 24 日消息，科技媒体 AppleInsider 昨日（11 月 23 日）发布博文，报道称苹果公司正式续订《足球教练》（Ted Lasso）第五季。这部围绕足球教练与团队成长的治愈系剧集，在第四季回归后表现亮眼，也让 Apple TV 再度获得一部高关注度原创剧。

IT之家曾于今年 8 月报道，苹果公司援引尼尔森（Nielsen）调查公司数据，称《足球教练》（Ted Lasso）第 4 季在美国开播强劲，刷新 Apple TV 首播纪录。

图源：苹果

在 2026 年 8 月 4 日和 5 日两天时间里，《足球教练》在美国首播斩获 2.966 亿分钟观看时长，刷新 Apple TV 平台电视剧首播纪录。强劲的观众反馈，也成为苹果决定继续投入制作新一季的重要依据。

饰演主角泰德 · 拉索（Ted Lasso）的杰森 · 苏戴奇斯（Jason Sudeikis）在今年 7 月曾表示，希望该剧能够继续拍摄更多季。随后，苹果服务业务高级副总裁艾迪 · 库伊（Eddy Cue）也公开表示，这部剧“绝对值得拍更多季”，并称故事仍有较大延展空间。

据报道，《足球教练》主要演员已在 2025 年签署为期三年的合约，新一季的前期筹备工作预计将于 2027 年 1 月启动。