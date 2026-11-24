IT之家 11 月 24 日消息，《GTA 6》的开放世界中隐藏着不少有趣彩蛋，其中就包括向游戏史上知名作品《超级马力欧》致敬的特别内容。玩家找到这一彩蛋后，可以为杰森和露西亚分别获得一顶帽子，造型对应《超级马力欧》中的马力欧和路易吉。

综合 4Gamers 报道，触发这一彩蛋不需要开枪或完成战斗，只需前往指定地点即可。具体位置位于东卢莫斯郡（East Leonida）的一座水车小屋附近。玩家可以参考地图寻找目标地点，附近还有一处冥想点，也可以先将其设为导航目的地，再驾车前往。

抵达这座略显破旧的建筑后，玩家乍看之下可能会觉得里面没有什么特别之处。进入屋内后，可以看到一个箱子，里面放着一些现金和一瓶药物，使用药物后，玩家便会发现墙壁高处出现一个类似方块的物体。

接下来，玩家需要沿着旁边的墙壁向上攀爬，到达墙面最高处后，在方块下方进行跳跃，就能将隐藏的两顶帽子顶出来。这个过程并不算容易，玩家可能需要多尝试几次才能成功。这样的设计显然也是在致敬以跳跃玩法为核心的《超级马力欧》系列。

两顶帽子上分别印有醒目的字母「J」和「L」，对应游戏主角杰森（Jason）和露西亚（Lucia），同时也分别致敬了马力欧与路易吉的经典帽子造型。玩家可以直接为当前操控的角色换上对应帽子，另一名角色则需要前往更衣室才能更换。

另外，彩蛋所在区域附近除了设有冥想点，河边还放置了两根钓鱼竿。喜欢收集鱼类图鉴的玩家也可以顺便在这里钓到几种河鱼。