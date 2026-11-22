IT之家 11 月 22 日消息，Rockstar Games 被指未经许可，擅自使用一名艺术家的作品，为《侠盗猎车手 VI》（Grand Theft Auto VI，简称《GTA 6》）中的一款枪械制作装饰涂装。这也成为《GTA 6》发售以来首次遭遇的抄袭指控。

经过长达 13 年的等待，《GTA》系列第六部正统作品终于在 11 月 19 日登陆 PlayStation 和 Xbox 游戏主机。截至 11 月 21 日，游戏全球玩家数量已超过 3000 万，并创下娱乐产业史上规模最大的首发纪录。

随着数以千万计的玩家开始探索 Rockstar 打造的开放世界，游戏中一些不起眼的装饰细节也开始受到关注。

11 月 21 日，社交媒体用户发现，《GTA 6》中的一款自定义冲锋枪涂装，与毛茸茸文化（Furry）艺术家 GabyT 近五年前创作的一幅插画存在明显相似之处。

最初 X 用户 Glacius（@TaurineYeen）分享了据称从游戏文件中提取的素材，其中包括这款武器使用的图案，并将其与 GabyT 于 2021 年 12 月发布的一幅委托创作插画联系起来。

从对比情况来看，这幅近五年前的作品似乎经过了水平翻转，并被描摹后用于制作《GTA 6》中的枪械涂装。X 用户 @sockzthepuppet 随后发布了一段对比视频，展示了两幅作品之间的相似之处。

对比显示，两幅插画在多个细节上高度相似，尤其是角色眼睛、口鼻部位以及周围毛发的布局。尽管《GTA 6》中的枪械涂装采用了不同配色，还增加了一些细节，例如毛茸茸角色嘴里叼着一根骨头，但将两张图片叠加后可以发现，人物面部的大部分基础结构几乎完全重合。

如何获得引发抄袭争议的冲锋枪涂装？

引发争议的图案出现在一款特殊冲锋枪上。玩家需要通过与《GTA 6》角色蔡斯（Chase）有关的一个可选遭遇事件，才能获得这款武器。

蔡斯是一名穿着狐狸服装的毛茸茸文化爱好者。在相关任务中，玩家可以帮助蔡斯和另一名同伴摆脱警方围堵，具体包括突破路障、躲避警方追捕，并将两人安全护送到一个名为“The Furverts”的团体据点。

完成这一遭遇事件后，玩家可以在两种奖励中选择一种：1.5 万美元（IT之家注：现汇率约合 10 万元人民币）现金，或者一把带有争议插画涂装的定制冲锋枪。

事实上，蔡斯在《GTA 6》11 月 19 日发售后不久就已经引起玩家关注。当时，有玩家发现他的狐狸服装与现实中一套属于 FoxiFelix 的兽装十分相似。不过，在那起事件中，这种相似性看起来更像是游戏开发团队有意设计的恶搞内容。

是否构成版权侵权仍有待认定

即便《GTA 6》这款特殊冲锋枪使用的图案确实是描摹 GabyT 的原作，也不能仅凭这一点就认定 Rockstar 构成了版权侵权。反过来，游戏开发商对原图修改了配色、增加了细节，也不意味着这种使用行为就自动获得了法律许可。

根据美国法律，判断是否构成侵权，需要考察 Rockstar 是否未经授权复制了原作品中受版权保护的内容，以及是否适用合理使用（Fair Use）等法律例外情形。

此外，这幅作品属于委托创作，也让相关法律问题变得更加复杂。

在美国，艺术家通常仍然保留委托创作作品的版权，除非双方通过书面协议明确转让版权。不过，目前外界尚不清楚 GabyT 当初与委托方签订的具体协议内容，也不知道是否存在可能允许该作品用于《GTA 6》的授权条款。

因此，现阶段还无法确定 Rockstar 是否获得了相关使用许可，也不能据此断定其已经构成版权侵权。