IT之家 11 月 24 日消息，宝马宣布，将为 2026 年 11 月 1 日前生产的 2027 款 iX3、X5、7 系和 i7 车型免费延长两年高速公路脱手驾驶辅助功能的使用期限。此前，这些车型搭载的 Highway & Commuting Assistant（高速公路及通勤辅助系统，选装代码 5BB）默认包含 4 年服务期，此次调整后将延长至 6 年。宝马估算，这项延长服务价值约 900 美元（IT之家注：现汇率约合 6,011 元人民币）。

据介绍，Highway & Commuting Assistant 允许车辆在经过认证的高速公路上以最高 85 英里 / 小时（约 137 公里 / 小时）的速度实现脱手驾驶，但驾驶员仍须持续观察道路情况。此外，当系统建议变更车道时，驾驶员可以通过注视后视镜确认操作。

此次调整适用于 2026 年 11 月 1 日之前生产的相关车型，无论车辆已经交付给消费者、仍处于订单状态，还是尚未售出的经销商库存车，只要生产日期符合要求，均可享受延长服务。宝马计划在 2027 年第一季度通过自动批量更新完成调整，目前仍有待最终技术确认。

此次延长服务也与宝马此前调整选装价格有关。iX3 和新款 X5 在美国上市时，Highway & Commuting Assistant 被包含在售价 2,500 美元（现汇率约合 16,698 元人民币）的 Driving Assistance Professional Package（专业驾驶辅助套件）中，并附带 4 年服务期。而从 2026 年 11 月 1 日起生产的车辆，同样提供 4 年服务，但套件价格已经下调至 1,750 美元（现汇率约合 11,689 元人民币）。这意味着早期购车用户为相同的服务期限多支付了 750 美元（现汇率约合 5,009 元人民币）。宝马此次选择延长服务期限，以弥补这部分价格差异。

虽然此次调整在一定程度上照顾了早期购车用户，但并没有改变宝马新款车型缩短辅助驾驶服务期限的事实。以 2026 款 5 系、i5 以及上一代 X5 为例，这些车型搭载的 Highway Assistant 高速公路辅助驾驶系统实际上默认包含 8 年服务期。宝马北美公司此前也明确表示，该服务从新车首次售出之日起计算，前 8 年免费提供。

相比之下，2027 款车型已经将免费服务期缩短至 4 年，此后车主每年需要支付 450 美元（现汇率约合 3,006 元人民币）才能继续使用。经过此次调整，早期购买新款车型的用户虽然可以获得 6 年服务期，但仍比购买 2026 款 5 系等车型的用户少 2 年；而 2026 年 11 月起生产的车辆则只有 4 年免费服务期，后续还需承担年度订阅费用。