IT之家 11 月 24 日消息，市场分析机构 Alinea Analytics 估算，随着《GTA 6》正式发售，《使命召唤》（Call of Duty）玩家数量明显下滑。《使命召唤》游戏启动器 Call of Duty HQ 在 PlayStation、Xbox 和 Steam 平台的日活跃玩家数量在《GTA 6》发售周末下降了 42%，从此前平均每天 750 万人降至 440 万人。

作为《使命召唤》最重要的平台，PlayStation 受到的冲击最大，玩家数量下降 44%。截至《GTA 6》发售 4 天后，Call of Duty HQ 的日活跃玩家数量仍比此前基准水平低 41%。

受到影响的并不只有《使命召唤》，其他热门在线服务型游戏也出现玩家流失。Alinea Analytics 估算，《堡垒之夜》在 PlayStation 和 Xbox 平台的日活跃玩家数量下降了 28%，从 1780 万人降至 1280 万人。不过，随着周末临近结束，其玩家数量已经逐步恢复，降幅收窄至 19%。

《EA Sports FC 27》的表现同样受到影响，日活跃玩家数量下降约 27%，从 590 万人降至 430 万人。此后，该游戏的玩家数量已经恢复至正常水平的 80% 左右，期间推出的 5 折促销活动也起到了一定作用。

Alinea Analytics 还指出，玩家群体重合程度并不足以完全解释不同游戏受到的影响差异。本月曾游玩《GTA 6》的玩家中，有 29% 同时玩过《堡垒之夜》，而同时启动过 Call of Duty HQ 的比例为 16%。

此次数据也与动视此前的乐观判断形成对比。动视首席营销官 Tyler Bahl 今年 10 月接受 The Game Business 采访时曾表示，《GTA 6》发售可能反而有助于《使命召唤》吸引玩家，因为新作能够让部分长期没有使用游戏主机的玩家重新开机，从而增加《现代战争 4》的潜在受众。他当时还认为，11 月 19 日《GTA 6》发售当天，《使命召唤》玩家数量未必会出现明显下降。