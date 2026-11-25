IT之家 11 月 25 日消息，OpenAI 昨日（11 月 24 日）发布预印本论文，称 GPT-6 系列模型无需依赖专用生物模型，仅靠推理和通用编程工具，就能设计新的蛋白质三维结构和氨基酸序列，且已在多轮实验室测试中验证结合效果。

在实验室测试环境下，OpenAI 携手合作机构 Onava，研究团队以 GPT-6.2 设计的结构为蓝本，制作了 322 个微型结合蛋白，覆盖 5 个不同靶点。

其中 35 个（占比约为 10.9%）显示出结合迹象，涉及 PD-L1、IL-7Rα、TrkA、VEGF-A 和 IL-17A。另一项实验里，GPT-6.2 为 6 个抗体的结合环设计了新序列。测试的 182 个设计中，128 个（70%）仍能结合 IL-4Rα。

在计算测试中，OpenAI 的最新内部模型在“基序支架”任务上的成功率为 43.7%，RFdiffusion 为 27.8%。在小分子对接任务上，GPT-6.2 的准确率约 93%，专用模型 DiffDock-L 为 50%。

在局限性方面，IT之家援引博文介绍，OpenAI 指出 GPT-6 系列模型筛选候选时仍用到 Boltz-2、ESMFold2 等专用模型，所以还不能证明 GPT 能在没有这些模型帮助的情况下端到端设计蛋白。

而 GPT-6 通用模型的明显短板是从序列预测完整蛋白结构，内部模型平均 TM-score 为 0.38，作为对比 ESMFold2 为 0.93。

GPT-6.2 设计了用于与特定靶标结合的小型蛋白质的形状。然后，专门的模型提出了氨基酸序列（即蛋白质化学组成单元的顺序），并帮助我们的研究合作伙伴 Onava 选择合适的设计方案，以便在实验室中进行合成和测试。