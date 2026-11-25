IT之家 11 月 25 日消息，美国前 OpenAI 工程师阿卜杜勒拉赫曼 · 阿尔福赞（Abdulrahman Alfozan）因涉嫌在 OpenAI 高管会议室安装窃听装置被捕一案出现新进展。

当地时间 11 月 24 日，美国旧金山联邦法院裁定，阿尔福赞可在提供 100 万美元（IT之家注：现汇率约合 667.9 万元人民币）保释担保后获释，但必须佩戴电子脚镣，并接受严格的居家监控。

据 CNBC 报道，主持听证会的美国联邦治安法官亚历克斯 · 谢（Alex G. Tse）认为，检方目前提供的证据不足以继续将阿尔福赞关押候审，现阶段没有充分理由认定其存在严重潜逃风险。

根据法院裁定，阿尔福赞预计于 11 月 25 日从圣克拉拉县监狱获释，随后在加州米尔布雷（Millbrae）的住所接受居家监控。他必须佩戴电子脚镣，遵守宵禁规定，不得离开加州北区联邦司法管辖范围，也不得联系 OpenAI 员工或接触 OpenAI 相关资料，法律诉讼所需的证据材料除外。

据《法庭新闻服务》（Courthouse News Service）报道，100 万美元保释担保中，阿尔福赞本人承担 50 万美元，其余部分由三名与其关系密切的朋友提供担保。此前，法院曾于 10 月裁定将其羁押候审，认为当时没有足以确保其按时出庭的保释条件。

阿尔福赞现年 35 岁，是沙特阿拉伯公民，同时持有美国永久居民身份，曾在 OpenAI 担任工程师。他于 2026 年 10 月 9 日被捕，10 月 27 日经大陪审团正式起诉，面临一项涉嫌非法截取他人谈话内容的联邦指控。本月 6 日，他对该项指控表示不认罪。

阿尔福赞的律师戴维 · 里兹克（David Rizk）此前申请释放时表示，检方没有提供新的证据支持其涉嫌窃取商业机密的说法，也没有证据证明其代表沙特方面从事未注册的外国代理人活动。辩方认为，现有证据不足以支持继续羁押。

检方则反对释放，认为阿尔福赞拥有可观的经济资源，且与沙特阿拉伯存在密切联系，仍然具有潜逃风险。检方还提到，他被捕前曾持有一张从旧金山飞往沙特阿拉伯的单程机票，并认为其与沙特方面的联系值得进一步调查。

法官在听证会上表示，目前没有足够证据证明阿尔福赞涉及经济间谍活动或商业机密盗窃，并指出，检方不能仅凭其与沙特方面的联系就认定他具有潜逃意图。不过，法官也强调，在 OpenAI 高管会议室安装录音设备并非正常的职业社交行为。

美国司法部此前披露，OpenAI 员工于 9 月 30 日在公司旧金山总部一间高管会议室内发现一台隐藏式录音设备，该设备被藏在电视背面，并用卫生纸包裹。检方指控阿尔福赞曾多次进入相关会议室，并涉嫌利用设备秘密录制他人谈话。

根据美国司法部公布的起诉材料，相关会议涉及 OpenAI 的技术研发、产品规划、商业合作及战略决策等非公开信息。不过，目前针对阿尔福赞提出的正式刑事指控仍只有非法截取他人谈话内容一项，商业机密盗窃和经济间谍活动并未成为正式起诉罪名。

阿尔福赞的庭审目前定于 2027 年 1 月 20 日举行。