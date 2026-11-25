IT之家 11 月 25 日消息，彭博社的马克 · 古尔曼（Mark Gurman）昨日（11 月 24 日）在 X 平台发布推文，爆料称苹果已开发红色版 AirPods 腕带和 Apple Watch 运动表带，预计与红色 HomePod mini 2、红色 AirPods Max 2 一同在 12 月初发布。

IT之家昨日报道，苹果公司有望重启与 Product (RED) 的长期合作关系，并将在圣诞节假期推出红色特别版 HomePod mini 2 和 AirPods Max 2。

Product (RED) 是以“消费即公益”为模式的公益品牌，由 Bono 与 Bobby Shriver 于 2006 年创立。苹果公司自 2006 年起参与 Product (RED) 项目，通常以“红色特别版”形式推出 iPhone、Apple Watch、AirPods、HomePod、配件等产品，并在产品页面说明相关捐赠安排。

苹果最后一款采用 Product (RED) 配色的 iPhone 是 iPhone SE 3，该机型于 2025 年停产。而在整个苹果产品线中，2023 年 9 月发布的 Apple Watch Series 9 是最后一款 Product (RED) 产品，此后苹果的该系列进入约 3 年的空窗期。

此外还有消息称苹果公司会在 12 月推出采用 Product (RED) 的 AirTag：

根据古尔曼最新爆料，本次重启合作的重要契机是 2026 年世界艾滋病日（12 月 1 日），也是第 39 个“世界艾滋病日”。全球主题是“Ending AIDS starts with access”（终结艾滋病，始于可及）；中国主题为“健康优先，共建共享，终结艾滋”。