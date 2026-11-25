IT之家 11 月 25 日消息，科技媒体 The Information 昨日（11 月 24 日）发布博文，报道称 OpenAI 正把网络安全视为可能超越编程业务的下一个增长引擎，但外界仍不清楚该公司将如何把这一愿景转化为可规模化、可盈利的产品。

IT之家援引博文介绍，OpenAI 首席财务官萨拉 · 弗莱尔（Sarah Friar）认为，外界对网络安全市场规模超过 3,000 亿美元（IT之家注：现汇率约合 2 万亿元人民币）的估计，可能仍低估了这一领域的长期潜力。该公司联合创始人兼总裁格雷格 · 布罗克曼（Greg Brockman）也表示，网络安全有望成为比编程更具潜力的业务方向。

该媒体称 OpenAI 可能不再把 AI 编程视为唯一或最主要的商业化赛道，更希望借助安全运营、漏洞分析、恶意软件研判、代码安全审查等场景，建立新的收入来源。对于正寻求强化财务基础、并为潜在上市做准备的 OpenAI 而言，网络安全被外界视为一条重要的增长曲线。

布罗克曼概述了三步路径：先构建高质量、面向网络安全的专业模型；再将产品提供给经过审核的可信客户；最后帮助客户掌握使用方式。他强调，强大的安全产品不能不加区分地对外销售，因此 OpenAI 将采取较严格的访问与部署控制。

OpenAI 已开始推进相关布局。公司此前推出面向网络安全防御场景的 GPT-5.4-Cyber，并扩大“网络安全受信访问”计划，覆盖数千名一线认证防御者及数百个关键软件防护团队。

该模型可支持漏洞发现、代码库分析及二进制逆向工程等防御性工作，但 OpenAI 同时表示，对能力更强的专用网安模型仍需更严格的限制和管控。