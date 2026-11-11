消息称 OpenAI 今年 Q3 营收首次达百亿美元，环比大增近 50%

IT之家 11 月 11 日消息，据彭博社今天（11 日）凌晨援引知情人士消息称，受最新 AI 产品需求旺盛推动，OpenAI 第三季度营收首次达到 100 亿美元（IT之家注：现汇率约合 668.78 亿元人民币），环比增长近 50%，达到去年同期的近 3 倍。

一名知情人士披露，OpenAI 第三季度调整后营业利润率从上一季度的-150% 改善至-109%，亏损幅度有所收窄。此外，OpenAI 在电话会议上透露，截至 9 月底，年化营收规模约为 500 亿美元（现汇率约合 3,343.88 亿元人民币）。

今年，OpenAI 在部分指标上曾落后于长期竞争对手 Anthropic，但随着新一代 AI 模型竞争力提升、产品大幅降价，以及业务重心进一步转向帮助客户自动完成工作的 AI 智能体，OpenAI 重新获得增长动力。Anthropic 营收增速开始有所放缓，OpenAI 的业务增长则显现提速迹象。

即将登陆美股的 Anthropic 第三季度营收约为 170 亿美元（现汇率约合 1,136.92 亿元人民币），环比增长约 47%，较第二季度超过 140% 的增幅明显放缓。不过，两家公司以往的营收统计口径并不相同。

OpenAI 将上市计划推迟至明年，目前正以 1.25 万亿美元（现汇率约合 8.36 万亿元人民币）估值完成新一轮融资。近期，OpenAI 还完成了该轮融资的首批 110 亿美元（现汇率约合 735.65 亿元人民币）融资。

Anthropic 则计划于本月晚些时候上市，目标估值为 1.4 万亿美元（现汇率约合 9.36 万亿元人民币）。