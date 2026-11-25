IT之家 11 月 25 日消息，据央视新闻今日报道，我国在压缩空气储能系统研发领域取得重大突破。

由中国科学院工程热物理研究所联合中储国能（北京）技术有限公司研制的国际首套 600MW 级压缩空气储能系统膨胀机完成集成测试，顺利下线。

中国科学院工程热物理研究所在国际上率先开展了 600MW 级变速压缩空气储能系统研发工作。

压缩空气储能系统主要由压缩机、膨胀机和蓄热换热器等部件组成。膨胀机是压缩空气储能系统的核心部件，研发团队针对 600MW 级膨胀机变转速、宽负荷、高效率等技术难点，经过近 2 年持续攻关，攻克了大功率膨胀机全三维全工况气动设计、多级超长轴系复杂结构、变几何与变转速联合动态调控等关键技术，研制成功 100% 完全自主知识产权的国际首台 600MW 级压缩空气储能系统膨胀机。

该膨胀机已完成集成与机械测试，各项测试结果均达到或超过设计指标，具有集成度高、效率高、启停快、寿命长、易维护等优点，装备自主化率 100%。

IT之家从报道获悉，相比 300MW 级压缩空气储能系统，600MW 级系统规模将提高 2 倍，单位功率成本降低 20% 到 30%，系统效率提高 3% 到 5%。该 600MW 级压缩空气储能系统膨胀机的研制成功，将有力推动国际压缩空气储能技术迈向新的台阶。