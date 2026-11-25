IT之家 11 月 25 日消息，美国 AI 公司 PrismML 昨日（11 月 24 日）发布 Ternary Bonsai 2.5 27B 模型，基于 Qwen3.8 27B 基座，相比较今年 9 月推出的 Bonsai 2 27B，重点提升智能体编程、多轮工具调用和长任务执行能力。

Ternary Bonsai 2.5 27B 模型采用“三值”量化，权重只取 -1、0、1 三种数值。在最紧凑格式下，该模型仍只占用 5.9GB 内存，体积约为全精度版本（约 53.8GB）的九分之一，压缩后依然保留了原模型约 93.7% 的 Agent 编程评测得分（SWE-bench Verified 得分 75.6，完整精度得分为 80.6）。

性能方面，按 PrismML 公布的数据，代码能力测试 SWE-bench Verified 得分从 60.8 升至 75.6。工具使用测试 AppWorld 得分从 51.2 跃升至 90.5；LiveCodeBench v6 则从 83.8 小幅降至 83.0。IT之家附上相关数据如下：

PrismML 称，压缩模型在长任务中容易出现误差累积，导致智能体偏离目标或重复失败的操作。新版本改进了对工具反馈的利用和失败后的恢复能力，并减少无谓推理，以缩小与全精度模型在多步骤任务上的差距。

在应用上，编码助手可在本地检查私有代码库、修改代码并运行测试。知识工作助手可整理文档、核对不一致的记录。推理和敏感数据都留在用户设备上。

该模型可通过 llama.cpp 在 NVIDIA 和 Intel GPU 上运行，也可通过 MLX 在 Mac、iPhone 和 iPad 上运行。模型即日起按 Apache 2.0 许可证免费下载。