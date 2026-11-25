IT之家 11 月 25 日消息，谷歌昨日（11 月 24 日）宣布开源基准测试框架 gBench，用来评估 Gemma 等开放 AI 模型的表现。该基准框架自带 86 个评估套件，还包括聊天模板检查、智能体基准测试和不同级别的冒烟测试。

IT之家注：冒烟测试（Smoke Testing）是在软件或模型构建完成后，先跑一小批最核心、最基础的检查，从而确认“能不能正常运转”。这里是指先用少量题目快速确认模型接入正确、聊天模板没出错、能正常答题，再决定是否跑完整的 86 套评测。

基准测试方面，gBench 是一个综合评测框架，同时支持大语言模型（LLM）和视觉语言模型（VLM），内置 86 个评估套件。用户只需提供兼容 OpenAI 的 API 接口，目前已确认能配合 vLLM 和 Ollama 使用。它以 Python 包形式发布，可用 pip 安装。

开源方面，谷歌已在 GitHub 托管上传源代码和文档，采用 Apache License 2.0 许可证。对开发者来说，gBench 能让不同模型在同一套标准下对比，不用再自己拼凑测试脚本。对本地部署模型的用户来说，它也能在模型上线前做一次完整体检。