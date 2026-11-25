IT之家 11 月 25 日消息，B站显示，漫威网剧《洛基 第一季》将于 12 月 06 日 12:00 在哔哩哔哩播出。

IT之家查询获悉，剧集《洛基 第一季》已于 2021 年 6 月 9 日 Disney+ 播出。故事聚焦在《复仇者联盟 4：终局之战》中，另一时空拿走空间宝石（Space Stone）的洛基，描述他作为一名恶作剧之神和变形者的身份，现身在人类历史中的多个时期，影响着历史事件。

值得一提的是，《洛基》剧集共两季，第一季主要讲述洛基的蜕变，成长为一位有担当的神明的故事；第二季则主要讲述洛基成为漫威宇宙核心人物之一的故事。而《复仇者联盟 5：毁灭之日》的剧情与《洛基》剧集息息相关，后者也被认为是前者的必过剧情之一。

根据规划，《复仇者联盟 5：毁灭之日》内地已定档 12 月 16 日领先全球上映。而在漫威官方最新海报中，执掌时间之力的洛基也有现身。

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