IT之家 11 月 25 日消息，高驰旗下 COROS VERTIX 4 智能手表国行现已在京东上架，该产品主要面向户外探险与运动训练用途，主打手电筒、等高线地图及续航能力，定价为 5499 元（标配 1+1 双表带）。

该手表重量约 60g（不含表带），采用一块 1.47 英寸 466×466 分辨率 LTPO AMOLED 屏（局部峰值亮度 3500nits），匹配蓝宝石盖板。手表面圈、按键、表耳及底壳为 TC4 钛合金材质，目前在售的黑色款还带有 CDLC 耐磨镀层。

该手表 3 点钟方向内置 5700K 冷白光手电筒，同时支持全星座及 L1+L5 双频定位，提供全球离线地貌、道路与等高线地图，还具备偏航与爬坡提醒、循迹返航、组队位置共享及 SOS 呼救等功能。

该手表搭载第 4 代光电心率传感器，支持血氧、HRV 监测，提供睡眠与训练评估等功能，手表内置双降噪麦克风与扬声器，支持语音控制、蓝牙通话、支付宝离线支付、乘车码、离线音频、相机遥控、10ATM 防水等特性。手表在息屏一档亮度可工作 105 小时，日常佩戴续航约 30 天。

IT之家附产品参数：

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