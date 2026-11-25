IT之家 11 月 25 日消息，《侠盗猎车手 6》（GTA 6）发售将近一周，PS5 与 Xbox Series X|S 玩家已经跟着杰森、露西亚探索罪城和莱昂尼达，PC 以及 Switch 2 玩家暂时还玩不到。PC 版只是时间问题；受硬件规格限制，Switch 2 移植版未必会立项（去年曾有消息说 R 星评估过可行性）。不过 Digital Foundry 的技术团队在长时间分析现有主机版本后认为，移植在技术层面存在可能性，但想要稳住 30 帧，必须做出大量关键取舍。

IT之家注意到，Digital Foundry 的约翰 · 林内曼（John Linneman）在每周播客里说：“我一开始觉得完全没戏，但游戏引擎本身具备很强的适配性。现在的游戏只要愿意做取舍、调整内容，就有机会跑起来。所以我认为，如果 R 星愿意针对性改造，《GTA 6》可以做出适配 Switch 2 的版本。”

这些设想中的改动有小有大，他继续说道：“首先，发丝系统大概率要砍掉。很多 Switch 2 上的 RE 引擎游戏都已经移除了这项效果，而 《GTA 6》的发丝规模远大于那些作品。去掉之后还要另外做替代方案，工作量不小，但可以实现。”

而塑造 《GTA 6》体验的两大核心要素 —— 世界模拟与物理效果，几乎必然要大幅精简。“远距离世界模拟、大量物理计算都得缩减。远处动态物体的动画更新频率要明显降低，发丝效果取消，光追也要大刀阔斧修改，改用其他渲染方案替代。”

即便技术上能砍出单机版，R 星也可能最终放弃移植。原因在于，模拟系统的大幅缩水意味着要单独维护一套适配 Switch 2 的 GTA Online 版本。理查德 · 莱德贝特（Richard Leadbetter）表示：“要记住，就算是 PS5 Pro，这款游戏也只能跑到 30 帧，因为它的负载强度远超其他作品。GPU 压力相对还好解决，但 CPU 端的世界模拟，想要摸到 Series S 的水准都要砍得非常狠。如果 CPU 跑不动完整的模拟逻辑，GTA Online 基本就没法上线，而线上模式才是 R 星长期最重要的收入来源。”

《GTA 5》和《荒野大镖客 2》至今都没有登陆 Switch 2，但《GTA 三部曲：最终版》和初代《荒野大镖客》曾经登陆初代 Switch，能看出 R 星并不排斥任天堂平台。

后续 R 星如何选择还未知。但不可否认，如果真的推出 Switch 2 移植版，会像当年《巫师 3》Switch 版一样极具话题性，让大家看到一款高规格大作到底能压缩到什么程度，才能在性能弱于原生平台的硬件上运行。