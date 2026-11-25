IT之家 11 月 25 日消息，不少人应该还有印象：macOS 26（Tahoe）界面出过一个体验 Bug，拖拽窗口边角调整大小经常失灵。现在这个问题背后的原因终于清楚了，苹果在 macOS 27（Golden Gate）里用了一套巧妙有趣的方案解决了它。

IT之家注意到，之前很多用户都发现，在 macOS Tahoe 里抓窗口边角缩放很容易失败。开发者诺伯特 · 赫格（Norbert Heger）找到了根源：苹果修改了窗口圆角半径，却没有同步调整可拖拽点击区域。

窗口边角的可抓取区域是固定 19×19 像素范围。如果窗口没有圆角，这块区域 62% 都落在窗口内部，可以正常识别点击；但 Tahoe 版本圆角变得很大，这块 19×19 的区域里大约 75% 都跑到窗口圆角之外，点击自然无效。

当时大家都觉得这是苹果一次莫名其妙的失误，苹果后续也把圆角半径改回去了。而 Macworld 的迈克尔 · 西蒙挖出了当初调整圆角的真实目的：新款搭载 PROLED XDR 屏幕的 MacBook Pro，屏幕本身的物理圆角，刚好和 macOS 26 那套圆角半径对齐。

原本的设计思路是：把窗口挪到屏幕角落时，窗口圆角能和屏幕圆角严丝合缝贴合。但苹果把圆角改回之后，这个对齐效果就消失了。于是苹果做了一套很精巧的 UI 过渡方案。

macOS 27 默认窗口圆角为 20pt；当窗口靠近屏幕底部边角时，圆角会平缓、无感地逐步变大，最终匹配屏幕更大的物理圆角（目测就是之前 macOS 26 的那套尺寸，暂无法确认精确数值）。这个过渡非常顺滑，反复观察都很难察觉到变化，但贴到屏幕角上时，圆角刚好严丝合缝。