IT之家 11 月 26 日消息，开放媒体联盟（AOMedia）昨日（11 月 25 日）发布沉浸式音频标准 IAMF 2.0，重点新增“基于对象的音频”等能力，推进开放、免版税的沉浸式音频标准，为行业提供杜比全景声之外的另一种选择。

定位方面，杜比全景声（Dolby Atmos）目前是最成熟的沉浸式音频生态之一，覆盖内容制作、流媒体平台、影院、电视、手机、耳机和游戏等多个环节。IAMF 则由 AOMedia 推动发布，强调开放、互操作和免版税，目标是让不同厂商、平台和设备更容易实现沉浸式音频。

升级方面，IAMF 2.0 主要新增“基于对象的音频”能力。IAMF 此前已支持基于声道和基于场景的音频表达方式，而新版本在此基础上，允许每一个声音元素携带自身在三维空间中的位置信息。

这意味着创作者不再必须把声音固定分配给某个扬声器声道，而可以更精确地安排人声、音乐、环境音和特效在空间中的位置，让听众获得更接近真实场景的沉浸感。

播放设备也可根据耳机、回音壁、家庭影院或多声道扬声器等不同条件，动态调整声音呈现方式。新标准还增加了更多配置文件，并支持更复杂的扬声器布局，以覆盖高级家庭影院和专业音频制作需求。

在兼容性方面，IAMF 2.0 支持 Opus、AAC-LC、FLAC 和 LPCM 四种音频编解码器，开发者可依据内容类型、带宽、延迟和音质需求选择合适的编码方案。由于 IAMF 本身独立于底层编码技术，它为不同平台和设备之间的沉浸式音频互操作提供了更灵活的基础。

AOMedia 同时将 2026 年 7 月发布的 Open Audio Renderer 1.0 正式纳入 IAMF 2.0。IT之家援引博文介绍，Open Audio Renderer 则负责把这些音频数据转换成适合用户实际设备播放的信号。该渲染器已在 GitHub 上以开源形式提供，开发者可以据此构建自己的播放、渲染和分发方案。

在开发工具层面，AOMedia 更新了 libiamf 参考实现，并推出可将符合音频定义模型（ADM）的源文件转换为 IAMF 流的工具。这降低了内容制作方和软件开发者接入新标准的门槛，有助于推动沉浸式音频在多媒体播放器、流媒体服务、游戏引擎、广播系统和虚拟现实应用中的落地。