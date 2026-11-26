IT之家 11 月 26 日消息，据央视新闻今日报道，记者从全国总工会 2026 年第四季度新闻发布会上了解到，截至 11 月 10 日，网络货运、网约车、网约配送、快递 4 个行业 18 家重点平台企业已全部完成劳动规则和算法协商并签订协议，覆盖新就业形态劳动者超过 2500 万人。

报道提到，今年以来，全国总工会把维护新就业形态劳动者合法权益作为重点任务，会同人社部、中国企联、全国工商联印发《平台劳动规则和算法协商指引（试行）》，明确协商主体、流程和基本规范，为协商工作立规矩、定方向。先后组织召开 68 场征求意见会，深入工会驿站、快递站点，面对面听取劳动者意见，把大家反映集中的痛点问题列为协商重点。在协商成果方面，主要体现在四个方面：

一是算法规则更透明。 各平台集中公开派单、计价、合作分成等规则，顺丰集团承诺涉及收入重大调整提前 30 日公示。

二是收入保障更实在。 快递企业普遍建立派费直达制度，美团和淘宝闪购全面取消超时扣款处罚，货拉拉承诺将整体抽成比例降至约 9%，滴滴和 T3 出行将“当地小时最低工资标准”写入协议。

三是申诉判责更公正。 判责机制从自动化主导转向人工把关，中通建立恶意投诉甄别复核机制，T3 出行规定 72 小时内反馈司机申诉处理结果。

四是关爱机制更健全。货拉拉设立司机关怀基金用于困难帮扶和子女助学，中储智运开展金秋助学、节日慰问，美团持续推进平台养老保险补贴政策。

IT之家从报道获悉，下一步，全国总工会将组建平台劳动规则和算法协商专家委员会，细化工作指引；指导各地选择重点城市和重点企业开展二次协商，推动成果向分支机构和用工合作企业延伸；同时健全履约监督和跟踪评估机制，确保协商成果转化为劳动者的实际获得感。