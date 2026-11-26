IT之家 11 月 26 日消息，据韩媒 ETNews 报道，为满足乘客日益增长的移动数据需求，韩国政府联合 LG U+ 将韩国全国约 3.3 万辆市内及城际公交车搭载的公共 Wi-Fi 升级至最新的 Wi-Fi 7 标准。

据报道，此次升级涉及全国 32847 辆市内及城际公交车，所有部署的 Wi-Fi 7 设备均为韩国本土制造。针对公交车行驶过程中可能出现的持续振动和电压波动，相关设备加强了电源结构设计，并加入故障自动恢复功能，以提高复杂运行环境下的可靠性。

在首尔上岩文化广场举行的现场演示中，测试巴士搭载的 Wi-Fi 7 网络下载速率达到 1303.41 Mbps，上传速率为 176.43 Mbps，网络延迟为 26.1 毫秒。作为比较，同一地点通过 SK 电讯 5G 网络测得的下载速率为 1540.41 Mbps，上传速率为 157.64 Mbps。这意味着，韩国乘客如今通过免费的公共 Wi-Fi，也能体验千兆级网络速度。

为确保多名乘客同时连接网络时仍能维持稳定的服务质量，韩国政府还同步提升了通信性能和服务标准，将每辆公交车每月的数据流量配额从 200 GB 提高至 330 GB，保证乘客能够尽情享受流畅、稳定的无线网络服务。