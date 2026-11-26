IT之家 11 月 26 日消息，根据 2027 IEEE ISSCC 官方预告，三星电子将于明年 2 月 14~18 日在这场举行于旧金山的产学会议上展示 5XX 层超高堆叠 3D NAND。

三星电子在 FMS 2026 上官宣了 4XX 层的第 10 代 V-NAND。即将展示的 5XX 层 NAND 依旧采用晶圆键合工艺，在 TLC 模式下实现了 42 Gb / mm² 的面密度，写入吞吐量为 290MB/s，每引脚 I/O 速率为 6.8Gb/s。

值得注意的是，Solidigm 也将在本次会议上展示其新一代 240 层 PLC NAND 闪存。其依旧采用浮栅式结构，面密度达到约 31 Gb / mm²。这一新款 NAND 预计将在下月的 IEEE IEDM 2026 首次公布。

其它一些值得注意的成果还包括三星电子的 48GB 17Gbps HBM4E 内存、SK 海力士采用晶圆对晶圆键合的 16Gb DDR DRAM 等。

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