IT之家 11 月 27 日消息，苹果 2026 年黑色星期五购物活动已率先在澳大利亚、新西兰和泰国上线，随后将陆续覆盖欧洲、美国和加拿大等市场。

本次活动将持续至 11 月 30 日（网络星期一），用户购买符合条件的苹果产品，可获得最高 300 美元（IT之家注：当前汇率约合人民币 1999 元）的 Apple Gift Card 礼品卡。用户可通过 Apple Store 零售店、Apple Store 应用和苹果官网参与活动。

需要注意的是，礼品卡只能用于后续购买，不能直接抵扣本次购买产品的价格。礼品卡可用于购买苹果产品及配件，也可支付 Apple Music、Apple TV、App Store 应用、影视内容以及 iCloud+ 存储等服务。

美国市场的礼品卡优惠金额从 25 美元到 300 美元不等。其中，购买符合条件的 iPhone、iPad、Mac、Apple Watch、HomePod、AirPods、Beats 产品及部分配件，均可获得相应金额的礼品卡。

本次活动中，苹果首次将部分第三方品牌配件纳入礼品卡优惠范围，涉及安克、贝尔金、Mophie、Nimble、Rains 和 Twelve South 等品牌，符合条件的产品可获得 25 美元礼品卡。

美国地区具体优惠如下：

礼品卡 符合条件的产品 25 美元 AirPods 5、HomePod mini 2、Beats Pill、Apple Pencil Pro、部分 iPad 妙控键盘及指定第三方配件 50 美元 iPhone 17e、Apple Watch SE 3、Apple Watch Series 12、AirPods Pro 3、HomePod、Beats Studio Buds+、Beats Solo 4、Powerbeats Fit、Powerbeats Pro 2、Beats Studio Pro 75 美元 iPhone 16、iPhone 17、AirPods Max 2、Beats 360 100 美元 iPhone Air、Mac mini、11 英寸及 13 英寸 M4 iPad Air、Apple Watch Ultra 4 125 美元 11 英寸及 13 英寸 M5 iPad Pro 200 美元 13 英寸及 15 英寸 M5 MacBook Air 250 美元 14 英寸 M5 Pro、M5 Max MacBook Pro 300 美元 16 英寸 M5 Pro、M5 Max MacBook Pro

第三方配件方面，符合条件的产品包括安克 3 合 1 Qi2 充电器、贝尔金 UltraCharge Pro 系列磁吸充电器、Mophie 无线充电底座、Twelve South ButterFly SE 旅行充电器、Nimble Podium 无线充电器，以及 Rains 多款 MacBook 保护套和收纳包。

不过，多款苹果较新的产品不参与本次活动，包括 iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max、iPhone Duo、MacBook Neo，以及最新款 iPad mini、Apple TV 4K、iMac 和 Mac Studio 等。此外，翻新产品不符合活动条件，该优惠也不能与教育优惠同时使用。

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