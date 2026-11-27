IT之家 11 月 27 日消息，科技媒体 Windows Latest 今天（11 月 27 日）发布博文，报道称在《务实工程师》（The Pragmatic Engineer）播客节目中，微软首席执行官萨蒂亚 · 纳德拉（Satya Nadella）坦言，公司已放缓招聘应届毕业生及初级岗位的速度。

在节目中，纳德拉表示，在 AI 重塑工作方式的过程中，企业首先要将内部人员重新安排到合适的岗位，之后才会考虑行业招聘和校园招聘。这段言论在网络上引发广泛讨论，也让“AI 时代应届生如何获得第一份工作”成为公众关注的焦点。IT之家附上相关视频如下：

纳德拉引用“AI 原生公司”的概念，指出在 AI 时代，企业应该优先为员工配置 AI 使用额度，只有该员工把额度用尽、仍无法满足业务需求后，才会再增加下一名员工。他称，未来每家公司都可能呈现类似形态。

不过，纳德拉也强调，现在就将其视为长期趋势还为时过早。他同时表示，微软仍然重视校园招聘，并希望早期职业人才能够进入团队、快速完成学习曲线。

他今年 1 月曾在达沃斯表示，AI 会像“导师”一样帮助新员工更快熟悉代码库，使应届生的生产力提升速度超过以往。微软还与卡内基梅隆大学启动了“PRAISE”项目，由资深工程师指导早期职业工程师，并提供相关课程。

但现实数据并不轻松。截至 2026 年 6 月 30 日，微软员工总数降至 22.3 万人，较此前减少 5000 人，这是该公司自 2016 年以来首次出现年度员工数量下降；微软首席财务官艾米 · 胡德预计，本财年员工数还将继续下降。

图源：视频截图