IT之家 11 月 27 日消息，清华大学昨日宣布，清华大学交叉信息研究院孙麓岩教授团队联合中国科学技术大学、浙江大学团队（以下简称：联合团队）在量子增强精密测量领域取得重要突破。

在超导电路量子电动力学平台上，联合团队提出并实现了 Fock 空间量子共焦显微方案，成功制备了平均光子数高达 500 的 Fock 空间聚焦态，将玻色子个数方差降低到原来的约 0.71%。

联合团队还进一步发展 Fock 空间扫描层析方法，表征了大光子数玻色模式态的 Fock 空间分布，刷新了非高斯态光子数和量子计量增益两项纪录，同时解决了高光子数非高斯量子探针的确定性制备与高效信息提取两大难题。

▲ Fock 空间扫描层析方法示意图

据介绍，从捕捉地壳深处精微的应力变化到分辨百亿光年外的微弱星光，人类对世界的认识总是以测量精度的突破为先导。然而，经典测量工具存在一道“精度天花板”，热噪声、散粒噪声等经典极限使微弱信号的探测长期受限。

“量子增强精密测量”利用量子叠加、纠缠等特性打破了这道“天花板”，使测量工具不再受热噪声、散粒噪声等经典极限的制约，对灾害预警、新物理探索、精密传感和国际计量标准研究具有重要意义。

相关成果于 2026 年 11 月 26 日，以《基于 Fock 空间共聚焦的 500 光子量子增强传感》为题在线发表于《自然》（Nature），IT之家附链接：

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