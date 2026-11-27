IT之家 11 月 27 日消息，苹果中国官网现已上架 mophie Frost 支架保护壳（点此访问），提供 iPhone 17e/17/18 Pro/18 Pro Max / Air 版本，定价为 398 元。

系列保护壳重量约 63g，提供 4 种半透明雾面配色，自带一体式支架，同时提供了相机控制按钮和挂绳孔，IT之家附官方介绍：

mophie Frost 支架保护壳以浓郁的半透明色彩，为你的 iPhone 增添别样质感。染色背板让色彩自然透出，同时柔和地散射光线；雾面外观则令日常的磨损和划痕不易显现。贴合手型的侧边设计带来稳固的握持感，出色的防摔保护可从容应对日常使用。

保护壳自带一体式支架，展开后支持横屏和竖屏观看，无论是看视频、FaceTime 通话或跟着食谱做美食，都无需手持 iPhone，解放双手格外自在。用完后，支架能平整折叠收入保护壳中，方便装进口袋或包中。

响应灵敏的相机控制按钮，让你隔着保护壳也能启动相机和调整拍摄设置。内置磁体确保精准对位，让 MagSafe 充电器和配件可轻松吸附到位。保护壳还自带挂绳孔，方便加装腕带或斜挎挂绳 (需单独购买)。