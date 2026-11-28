IT之家 11 月 28 日消息，网络安全公司 OpenSec 于当地时间 11 月 25 日披露了 Linux 内核 NFS 服务器一个高危安全漏洞，编号为 CVE-2026-99362，名称为 NFS2ROOT，CVSS 评分达 9.8 分。

该漏洞存在于 Linux 内核网络文件系统（NFS）服务器组件 nfsd 中，攻击者无需身份验证，即可通过网络攻击获取目标服务器的 root 权限。

该漏洞属于预认证堆缓冲区溢出漏洞。攻击者只需向目标服务器 TCP 2049 端口发送经过构造的 NFS 请求，即可触发内核内存越界写入，进一步通过内存泄露、绕过内核地址空间布局随机化（KASLR）等步骤，最终实现以 root 权限执行命令。

OpenSec 将该漏洞命名为 NFS2ROOT，并展示了从漏洞触发到获取 root shell 的完整攻击过程。IT之家获悉，该漏洞最早可追溯至 Linux 3.16 内核，相关代码问题自 2014 年起便已存在，影响时间超过 12 年。

据 OpenSec 披露，运行 Linux 内核 NFS 服务器、启用 NFSv4.1 或 NFSv4.2，且 TCP 2049 端口能够被攻击者访问的设备可能受到影响，涉及文件服务器、NAS 设备以及 Kubernetes 集群存储节点等。

据介绍，该漏洞最初由法国国家信息系统安全局（ANSSI）的 Jérémy Jean 发现，其于今年 8 月提交修复方案。OpenSec 随后在 9 月底向 NFSD 维护人员提供了远程利用代码和补丁。

Linux 内核维护团队已在多个版本中发布修复，包括 6.12.117、6.18.61、7.3.2 和 7.4-rc1。Debian 安全跟踪页面还列出了 6.6.163、6.1.193 和 5.10.275 等包含修复的内核版本。使用发行版定制内核的用户，还需关注对应发行版的安全更新，因为部分修复可能通过补丁回移方式提供。

对于暂时无法升级的设备，OpenSec 建议通过防火墙限制 TCP 2049 端口的访问范围，仅允许可信网络或客户端连接；如果设备不需要提供 NFS 文件共享服务，也可以关闭相关服务。

目前，尚无 CVE-2026-99362 已在实际攻击中遭到利用的公开报告。相关管理员应及时检查 NFS 服务运行状态、内核版本及端口暴露情况，并在安装安全更新后重启设备，确保修复后的内核实际生效。

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