IT之家 11 月 28 日消息，路透社最新报道称，智利国家竞争管理局（FNE）于当地时间昨日（11 月 27 日）对苹果公司提起反垄断诉讼，寻求 8,000 万美元（IT之家注：现汇率约合 5.34 亿元人民币）罚款并要求其开放 App Store 应用商店。

IT之家查询公开资料，FNE 在智利的角色是调查者和起诉方，目前该机构已向竞争法庭提起诉讼，请求法庭认定苹果违法并处以罚款。FNE 在长达 50 页的起诉文件中称，苹果的相关行为违反了智利第 211 号法令。

该机构认为，至少自 2019 年至今，苹果在智利境内的 iOS 应用分发市场和应用内付费数字商品分发市场中，实施了妨碍、限制或阻碍自由竞争的行为。

起诉书指出，苹果禁止侧载和第三方应用市场，要求开发者在销售数字商品和服务时只能使用苹果的应用内购买系统，并限制开发者告知用户或引导用户使用其他支付方式。FNE 认为，这些做法让 App Store 成为下载应用的唯一渠道，导致消费者体验下降，并让苹果获得了超出正常水平的利润。

FNE 请求法院认定苹果违反竞争法，并处以 8,000 万美元（现汇率约合 5.34 亿元人民币）罚款，相当于自 2019 年以来相关产品和服务销售额的 30%（原文并未提及是智利境内，还是全球范围，但从数值来看，大概率是指智利境内）。 FNE 还要求苹果允许 iPhone 侧载应用，允许第三方应用商店和其他应用内支付系统，并允许开发者引导用户使用外部支付渠道，同时告知用户其他价格和促销活动。

FNE 援引了巴西、欧盟、澳大利亚、日本和美国的监管与司法先例，认为苹果的隐私与安全目标可以通过限制更小的手段实现。该机构还称，有证据表明苹果明知其行为存在违法性，却仍在智利维持相关限制。