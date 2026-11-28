IT之家 11 月 28 日消息，科技媒体 Linuxiac 今天（11 月 28 日）报道，免费、开源、跨平台的 3D 引擎 Open 3D Engine（简称 O3DE）发布 26.10 版本，带来包含 200 多项修复和改进，增强开发 3D 游戏、模拟和交互式应用程序。

在界面与工具方面，引擎将 Qt 版本从 5.15.2 升级至 6.10.2，实现了编辑器和开发工具的现代化。新版本还重新设计了实体检查器，统一了编辑器快捷键，并在资源编辑器中加入撤销功能。

在 Linux 平台方面，游戏启动器首次原生支持 Wayland，用户可在运行时或编译时选择 Wayland 或 X11。IT之家援引博文介绍，编辑器仍需依赖 X11 或 XWayland，在 Wayland 下原生运行会导致启动崩溃。

新版还扩展平台兼容性，对 Apple Silicon 提供实验性的原生 ARM64 支持，并通过初步集成 Emscripten 铺路 WebAssembly，但目前尚无可用的浏览器版本。

在图形方面，Atom 渲染引擎新增 Ground Truth Ambient Occlusion，扩展了无光照材质功能，改进了贴花渲染，并将 AZSL 着色器编译器并入引擎源代码树。物理方面，新版本移除旧版 PhysX 4 集成，改用可选增强确定性的 PhysX 5。导航方面集成 DetourCrowd，让多个智能体在同一环境中移动时能够避让碰撞，行动更流畅。

面向机器人开发者，新版本兼容 ROS 2 Lyrical Luth，支持压缩相机图像，并改进了仿真接口。在底层，开发团队继续清理遗留的 CryEngine 代码，采用标准 C++ 库实现，并提升对 C++23 和 C++26 标准的构建兼容性。