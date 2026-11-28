IT之家 11 月 28 日消息，科技媒体 Neowin 昨日（11 月 27 日）发布博文，报道称勒索软件组织 Inception 声称入侵了域名注册商和网站托管服务商 GoDaddy，并在其泄密网站上公开了约 37.5GB 的数据。

GoDaddy 成立于 1997 年，总部位于美国亚利桑那州坦佩，是全球最大的域名注册商，根据该公司年报，截至 2025 年 12 月 31 日该机构管理约 8,100 万个域名。按 .com 域名数（2026 年 5 月）统计，GoDaddy 管理约 5,270 万个域名，远超第二名 Namecheap（约 1,370 万）。

根据 Inception 披露的泄露数据信息，共计包含 10,800 个文件。其中有 25GB 的会议和全体员工大会视频，以及 Microsoft Office 文档、PDF 文件和内部数据湖（data-lake）配置。另有 9.6GB 的个人照片和视频，还有 Go 和 TypeScript 代码文件。

数据湖（data lake）是一种集中存储海量原始数据的系统。它可以存放结构化数据（如数据库表）、半结构化数据（如日志、JSON）和非结构化数据（如文档、图片、视频）。

该组织还称，部分文件含有员工姓名、聊天记录和薪酬数据等个人身份信息，不过这些文件据称使用了信息权限管理加密技术保护。

网络安全媒体 Cybernews 研究人员检查后认为，这批数据可能是较早的存档。他们推测，这可能是时间戳在 2020 年至 2024 年前后的内部企业数据，例如加密的旧备份。

研究人员提醒，员工信息主要有助于犯罪分子进行身份画像。由于数据较旧，它们很可能与其他已泄露的员工信息结合，用于策划更具迷惑性的诈骗活动。

截至IT之家发稿，暂未查询到 GoDaddy 公开回应。Inception 的帖子目前没有提出赎金要求，也未注明入侵时间。