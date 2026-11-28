IT之家 11 月 28 日消息，2026 广州车展期间，212 品牌旗下首款三门车型 T10 正式上市，推出 2.0T 汽油版和 2.0T 柴油版，官方售价分别为 17.99 万元和 18.99 万元。T10 基于经典硬派越野底盘架构打造，采用三门短轴和三片式快拆硬顶设计，并预留 30 余处原厂拓展接口，主打专业越野与个性化体验。

据IT之家了解，该车提供前后整体硬桥 + 大梁结构，长宽高分别为 4416/1955/1925mm，轴距为 2570mm。其设计主打复古风，轮廓硬朗方正，配有圆形车灯和粗壮的前格栅，以及大尺寸前保险杠。此外，该车最大的特征是采用三门四座设计，并配有可拆卸车顶；尾门也是经典的侧开方式，搭配外挂式备胎，配备分体式车灯。

新车具备 41° 接近角、32° 离去角及 850mm 最大涉水深度，能够灵活应对窄路、陡坡、坑洼及涉水等复杂路况。

T10 副驾座椅拥有 280mm 前后调节行程，方便后排进出，行李箱基础容积达 336L，最大可拓展至 1222L，满足日常出行与户外装备装载需求。此外，T10 搭载 12.3 英寸中控屏与 3D HMI 可视化交互界面，支持手机互联与多元生态集成，并提供 7 项远程控制功能。

动力方面，新车搭载 2.0T GDI 发动机 +8AT 变速箱 + 电控分时四驱，最大功率 185kW，峰值扭矩 410N·m，可拆卸车顶可实现敞篷越野，适配沙漠、山地等极限场景，满足越野爱好者个性化、轻量化出行需求。

汽油版与柴油版均匹配采埃孚 8AT 变速箱，提供 10 种全地形驾驶模式，以及坦克掉头、蠕行模式两种越野辅助功能，进一步提升复杂地形下的通过能力。

第二十四届广州国际汽车展览会专题