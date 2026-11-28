IT之家 11 月 28 日消息，此前，长城汽车董事长魏建军在与胖东来创始人于东来交流时，透露长城汽车销量排名从中国自主品牌第一下滑至第九，引发广泛关注。

在 2026 广州车展现场，魏建军就此事作出公开回应。他将排名变化的主要原因归结为三点：“内卷”“资本裹挟”和“财务造假”。

魏建军表示，如果不能排除恶意竞争，汽车产业就无法得到健康发展。“我排到第九，但是我心里边很坦然，他们都睡不着觉。”

在之前跟于东来进行交流的时候，于东来也回应称“你管他压力呢，你做自己嘛”，并建议魏建军不必被排名绑架。

魏建军此前已多次公开批评部分车企依靠关联交易虚构销量、以“零公里二手车”粉饰业绩等行为，并主张车企不能以不正当手段换取短期市场规模。

魏建军表示：长城“不追求走量，而是追求单车价值”，目前平均单车售价约 18 万元，而多数同行的均价在 10 万至 11 万元之间。

销量数据方面，2025 年前 10 个月长城汽车累计销量为 104.1 万辆，其中哈弗品牌 58.61 万辆，坦克品牌 18.74 万辆，长城皮卡 14.89 万辆，欧拉品牌 7.16 万辆。

从结构上看，长城在皮卡和越野 SUV 细分市场仍保持一定体量，但在整体规模上已被比亚迪、吉利、奇瑞等同期销量在 200 万辆以上的自主品牌拉开差距。

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