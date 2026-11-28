IT之家 11 月 28 日消息，在 2026 广州车展上，广汽集团正式展出弹匣电池 3.0 技术，围绕底部撞击与侧面碰撞两类用车高频风险，提出“两硬三防”的电池安全方案。

广汽集团电池系统研发负责人王清泉在车展现场介绍称，新技术的重点是强化结构防护，同时把风险识别环节前移。

“两硬三防”中的“两硬”指两道结构防护。第一道针对底部撞击。新版动力电池安全国标首次将底部撞击纳入强制测试，能量要求为 150 焦耳（IT之家注：焦耳是能量单位，1 焦耳相当于 1 牛顿的力作用 1 米距离所做的功）。

王清泉称，弹匣电池在 5 年前已满足这一要求，3.0 技术通过七层防护架构把底部防护能力提升至 2000 焦耳，约为国标的 13 倍，相当于 10 公斤铁锤从 7 层楼高度自由落下的冲击。中国汽研开展了车辆行进中连续托底试验，两吨多的整车被顶起后仍能正常上电行驶。

据介绍，广汽方面还进行了手榴弹爆破测试：82-2 制式手榴弹在电池包正下方起爆，电池未起火、未爆炸，车辆仍可正常通电。

第二道为侧边防护。弹匣电池 3.0 通过加强侧向结构强度、优化吸能传力路径、填充微孔吸能结构体，在没有车架保护的情况下，单电池包在 32km/h 侧面柱碰工况中实现电芯零侵入。

“三防”则指三道主动预警手段。针对托底隐患，电池包底部布置弹性波传感器检测阵列，可计算每次冲击的位置与能量，并按损伤程度设定分级预警标准，轻微损伤不打扰用户，重度冲击则必须提示。

针对漏液短路风险，3.0 技术采用面域漏液检测，覆盖全部风险区域，最低可识别 2 毫升渗漏并在 3 秒内作出判定，配合锁水材料与自动排液阀，实现发现即处置。针对整包气密风险，电池包在线气密检测可识别微米级气孔、裂纹等隐性缺陷，并按风险等级分级提醒。

广汽表示，三项检测能力相互配合，形成“撞击感知 — 泄漏确认 — 密封评估 — 分级处置”的闭环链路，相关数据可上传云端平台，由系统分级处理，避免电池在带伤状态下继续服役。

除电池技术外，广汽在车展期间同步披露了补能网络进展。截至 2026 年 11 月，广汽自营充电网络覆盖 31 个省级行政区、240 个城市，自营充电站 2563 座、自营充电桩超过 3.3 万根，直流充电桩全部为 1000V 高压超充；另有 21.5 万座合作充电站、214 万根合作充电桩接入。

运营数据方面，广汽自营补能网络累计充电量达 23 亿度，月均充电量超过 1 亿度，累计服务用户超过 1300 万，日均充电用户超过 10 万。

按照广汽能源的“300 城计划”，到 2027 年底补能网络将覆盖 300 个城市，2030 年建成十万充电终端的生态网络，优先在县域、高速和北方等需求集中场景加密补充，并将部分核心站点升级为兆瓦级 10C 充电桩。

车网互动方面，广汽能源规划到 2027 年建成 10 个 V2G 示范园区、1000 支 V2G 桩，带动 1 万台车辆参与，累计放电量突破 300 万度。

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