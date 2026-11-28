IT之家 11 月 28 日消息，根据微信营销助手 11 月 27 日发布的公告，微信贴图号现已支持广告变现。

微信贴图号创作者在开通“广告收入”功能后，其发布的贴图内容可展示广告并产生收益。

IT之家注：贴图号是微信在 2026 年 3 月从公众号“图文”功能中独立出来的账号类型，定位为以图片和短文案为主的内容载体，入口与视频号、小程序等并列。

与公众号自带的“贴图”发布功能不同，贴图号是一个独立账号，粉丝体系单独计算，此前没有广告收入入口。此次更新意味着独立贴图号首次获得平台层面的广告变现通道。

据介绍，开通“广告收入”需同时满足四项条件：完成实名认证、粉丝数不低于 100、无刷粉行为，以及同一主体下的流量主数量少于 20 个。符合条件的创作者可在贴图号主页进入“我的贴图号”，依次点击“创作者中心”和“广告收入”，阅读并同意协议后确认开通。尚未满足条件的账号可在该页面预约，达标后系统自动开通，无需重复操作。

广告收入功能包含两个广告位。一是贴图底部推荐流广告，展示在内容末尾“更多相关贴图”的推荐流中；二是留言区广告，位于贴图内容下方的留言区域。两个广告位均按实际广告效果结算，创作者可在“广告收入”管理页面查看每日收入明细，并将收益提现至微信零钱包。

其中，微信生态中的“流量主”指达到平台门槛后，可在内容中接入广告并按效果获得分成的创作者身份。贴图号此次开放的是独立账号的流量主权限，与公众号主体下的流量主账户分开管理。

在管理层面，创作者可以按需开启或关闭上述广告位。收入页面支持按日查看广告收入及变化趋势，提现操作亦在同一入口完成。

对于尚未创建贴图号的用户，创建路径为：打开微信进入“服务号”，点击右上角进入“我的贴图号”，选择“发贴图”，从相册选取照片并完成编辑后发表，按提示同意相关协议即可完成创建并发布首条内容。