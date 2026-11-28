IT之家 11 月 28 日消息，国家广播电视总局今日通报网络视听节目不良传播行为专项治理典型案例，快手、抖音、爱奇艺、百度网盘、微博、哔哩哔哩、红果短剧、微信、腾讯等平台均出现在处置名单中。

通报称，今年以来广电总局针对网络剧、微短剧、网络综艺等领域的不良传播生态开展专项治理，对侵权盗版、低俗不良、暴力恐怖以及 AI 魔改等违规内容予以整改。

一、处置网络视听节目侵权盗版传播典型案例 1.处置通过网络视听平台违规传播侵权盗版网络视听节目。快手平台依规处置“嘉 ** 剧”“男 ** 享”“鱼 ** 鸣”等账号违规传播微短剧、影视剧、网络综艺侵权盗版内容。抖音平台依规处置“情 **”“一 * 没”“j * 没”等账号违规传播侵权盗版内容。爱奇艺平台依规处置“田 **7”“小 ** 科”等账号违规传播微短剧切片视频借机引流。点众平台依规下架侵权盗版漫剧。 2.处置通过网盘、浏览器、搜索引擎违规传播侵权盗版网络视听节目。百度网盘平台依规处置账号“嗯 *”违规传播电视剧《嫁金 *》侵权盗版内容链接。迅雷云盘平台依规处置账号“乐 *”“184*”违规传播电视剧侵权盗版内容链接。微博平台依规处置账号“@M**L”违规传播盗版网络综艺全片网盘资源，账号“香 ** 馆”违规传播盗版影视作品网盘链接。360 平台依规下架《* 团综》侵权盗版内容链接。夸克搜索依规拦截处置“https://www.cha**”等侵权盗版内容违规播放链接。悟空浏览器平台依规处置“http：//www.qua**”等多个违规网站链接。 3.处置通过评论形式传播或售卖侵权盗版影视剧资源。网易平台依规处置“卓 * 邦”“砚 * 川”等自媒体账号在评论区附带侵权盗版影视剧全片网盘链接。喜马拉雅平台依规处置评论 ID：6**1、评论 ID：4**4 通过评论区发布售卖侵权盗版影视剧资源分享链接。 二、处置违规微短剧及制作、传播主体典型案例 1.处置低俗不良微短剧。红果短剧平台拦截和处置含有不良价值观导向的《1** 机》等内容，哔哩哔哩平台拦截和处置宣扬不良婚恋观的《黑帮 **》等内容，小红书平台拦截和处置宣扬拜金主义的《无 ** 师》等内容，百度平台拦截和处置渲染低俗情节的《双修 ** 童啊》等内容，点众平台拦截和处置宣扬不良价值导向的《惊 ** 岛》等内容。 2.处置制作违规微短剧的主体。红果平台对制作并上传严重违背家庭伦理道德内容的微短剧机构“海南 ** 晟”“湖南 ** 柏”“名 ** 动漫”等制作机构采取限期整改措施，整改期内，对相关微短剧内容实行提级审核、严格把关。 3.处置传播违规微短剧的主体。微信平台依规处置“一 ** 场”等传播侵权盗版微短剧的小程序。哔哩哔哩平台依规处置“比 ** 打”等账号违规传播刻画极端人物关系微短剧。抖音平台处置“AIGC** 官”等账号违规传播宣扬血腥暴力微短剧。微博平台清理“to** 剧场”等账号违规传播大量涉违规微短剧引流外链。 三、处置违规有害内容网上传播典型案例 1.处置暴力恐怖、低俗不良内容。爱奇艺平台依规处置账号“盒 **B”恶意截取直观展露人体内脏与伤口、大量血溅的冲击性画面。哔哩哔哩平台依规处置“云 **s”“3**9”等账号传播含有暴力血腥、低俗内容的违规网络剧。 2.处置错误导向内容。优酷平台依规处置传播含有违规旗帜、错误地图等错误导向节目。小红书平台依规处置账号“小 **A”多次传播境外不良导向影视作品。 3.处置 AI 魔改内容、违反未成年人保护内容。腾讯平台依规处置含有 AI 魔改《三国演义》《水浒传》等经典影视作品、历史名人，魔改未成年人熟知的动画形象，恶意邪典化等误导青少年价值观有害节目内容。小红书、爱奇艺等平台依规处置传播 AI 魔改《红楼梦》短视频。

此次典型案例通报是广电总局今年系列治理动作的延续。11 月 7 日披露的数据显示，今年以来通过微短剧低俗有害内容和侵权盗版专项治理，累计下架违规微短剧 7.5 万部，处置违规账号 1500 余个；自 11 月 1 日起至 12 月底，新一轮微短剧低俗化同质化专项治理仍在进行，重点包括“盗脸”“偷声”等 AI 滥用问题以及首页首屏推荐同质化问题。广电总局在通报末尾表示，下一步将持续加大整治力度，进一步压实平台主体责任。

今年 11 月 24 日，中国网络视听节目服务协会在北京召开第三届理事会二次会议，审议通过《网络视听领域版权保护行业自律公约》。

该公约由国家广播电视总局指导制定，依据《中华人民共和国著作权法》《互联网视听节目服务管理规定》等法律法规，覆盖影视剧、微短剧、动画片、综艺节目、纪录片、体育节目、短视频节目、音频节目等网络视听各类作品。

公约确立“先授权、后使用，先合规、后传播”的基本原则，要求全行业经营主体、创作主体、平台主体及技术服务主体自觉遵守版权与网络视听管理法律法规，主动接受行政监管、行业自律和社会监督。公约共十二条，从原创保护、渠道运营、音频版权、AIGC 创作、重点作品保护、主体责任分类、纠纷调解与自律惩戒等方面提出具体规范。

在盗版治理方面，公约倡导原创导向，抵制盗录盗播、未经授权的剪辑搬运、篡改去除水印、售卖盗版资源等行为。二次创作应遵守合理使用边界，避免以切片搬运、高光片段替代原片等方式无授权引流牟利。运营主体不得以技术、服务或其他方式帮助、便利、放任侵权内容传播，自觉抵制非法架设视听站点、转租共享会员账号、批量售卖盗版资源。

音频内容版权单独列出。将影视 OST、节目配乐、有声朗诵、配音素材、广播剧片段等用于内容制作、短视频、直播、商业宣传时，应依法取得授权或许可，或具备其他合法依据，并要求健全音频内容版权审核与溯源机制。

针对 AIGC（IT之家注：AIGC 即生成式人工智能，指通过机器学习模型自动生成文本、图像、音频、视频等内容的技术），公约要求模型开发、训练及应用主体依法规范训练数据和生成内容的使用，涉及他人作品、肖像、声音等权益的应开展授权与合规评估。提供人脸、人声生成编辑功能的主体应履行告知、同意、标识等义务，对训练数据合作方建立准入审查和动态管理机制，依法对生成合成内容添加标识并留存记录。公约同时倡导抵制利用人工智能批量洗稿、低质搬运、同质化仿制。

重点作品保护方面，公约要求全行业执行版权预警保护、通知、必要措施、快速处置等工作机制。对列入重点保护预警名单或权利人依法发出预警通知的作品，相关主体应根据自身服务性质和技术能力采取删除、屏蔽、断开链接、限制传播等措施；对明显侵权及重复侵权行为，可采取识别拦截、防止重复上传和分级处置。

主体责任按主体类型分别压实。内容出品方应保障权属完整并建立内部版权审核机制；平台及小程序运营主体应健全版权风险提示、投诉处置、重复侵权治理等机制；创作者和 MCN 机构应规范旗下账号创作传播行为；搜索引擎、网盘、云存储、电商、社交媒体、AI 平台等技术服务提供者应完善侵权投诉处理机制，依法履行与自身服务性质和实际控制能力相适应的注意义务。

公约明确由中国网络视听节目服务协会统筹管理，负责宣传解读、行业培训、落地督导和协调调研，各省级网络视听协会配合本地区宣贯落实。协会将建立行业版权合规评议与纠纷调解机制，对版权保护成效突出的主体予以行业表扬激励；对严重违反公约、破坏正版生态的主体，视情节采取内部警示、行业通报、合作约束、暂停或取消会员资格等自律措施。

相关阅读：