IT之家 11 月 28 日消息，在 2026 广州车展现场，北京现代中期改款库斯途正式亮相，并公布尝鲜价 18.99 万元起。

新车定位中大型 MPV，本次改款未改动整车基础架构，调整集中在外观细节、内饰布局与配置层面，计划在年内完成正式上市。

外观方面，新款库斯途前脸换装光阶立体大灯与晶石矩阵式格栅，提供光阶迎宾灯语及 8 款光影车色。车身侧面保留传统结构车门把手，搭配 18 英寸密辐式轮圈，长宽高分别为 4959/1850/1733mm，轴距 3055mm，与现款基本一致。车尾继续采用贯穿式尾灯组，两侧呈 C 字形轮廓，配合下方镀铬饰条与车顶扰流板，层次感有所增强。

座舱内部采用环抱式设计，硬件核心为 10 英寸悬浮式液晶仪表与 27 英寸 4K 连屏，车机芯片更换为高通骁龙 8295。

配置层面，新车提供四音区语音识别、车载 KTV、前排双无线充电、后座对话模式、后排看护摄像功能、一键舒享零重力座椅以及 64 色氛围灯，内饰饰面为 WPC 麂皮绒感材质，门板区域采用软质包覆。

动力部分沿用 1.5T 与 2.0T 两套方案，1.5T 发动机最大功率 170 马力、峰值扭矩 253 牛 · 米，2.0T 发动机最大功率 245 马力、峰值扭矩 353 牛 · 米，传动系统均匹配 8 速自动变速箱。悬架结构为前麦弗逊式独立悬架、后扭力梁式非独立悬架。安全配置包括 6 枚安全气囊与 19 项 ADAS 驾驶辅助功能。

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