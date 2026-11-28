IT之家 11 月 28 日消息，11 月 24 日，保时捷在官方微博宣布，保时捷首款纯电动双门公路跑车 —— 全新纯电动 718 Boxster 量产车型研发已进入最后冲刺阶段，将于 2027 年第一季度全球首发。

据官方公布信息，原型车已累计完成约 400 万公里测试，测试范围从瑞典 -30℃ 的严寒到美国死亡谷 51℃ 的极高温，并在 20 多个国家以五种不同充电标准验证性能。官方称，原型车在上海街头也常被路人偶遇。

IT之家从官方介绍获悉，该车采用创新 E-Core 架构，800 伏高压电池布置于座椅正后方，实现媲美中置发动机跑车的重量分配，并兼顾低坐姿与低重心。

座舱交互上，全系标配 E-Shift 换挡体验功能，一键启用虚拟 7 速双离合变速箱（PDK），官方称其重现了 981 代 Boxster GTS 的六缸声浪。

动力方面，全系采用后轮驱动，旗舰车型零百加速不到 3 秒，最高车速超过 250km/h，官方称其成就有史以来动力最强的 718 车型。

底盘方面，多项部件以 911 为基础开发，转向系统源自 911 Carrera GTS，并将首次提供后桥转向系统。

全新纯电动 718 Boxster 将于 2027 年第一季度迎来全球首发，售价待官方公布。