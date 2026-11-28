IT之家 11 月 28 日消息，首款为 AI 而生的鸿蒙手机 —— 华为星芒 OSTA O1 Pro 已于 11 月 20 日下午正式发布，叠加国补后 4999 元起。华为星芒品牌总经理刘赫也已开通微博，持续解答网友疑惑。

▲ IT之家开箱：华为全新子品牌星芒 OSTA O1 Pro 手机实拍

有网友昨日在刘赫微博评论区反馈，领取补贴想在华为商城购买新机时，却遇到了断货问题。对此，刘赫当晚回应称：“在补货了，这两天整的鸡飞狗跳...”

截至发文，华为星芒 OSTA O1 Pro 手机在华为商城、京东等平台均可正常购买，支持现货发货、至高 12 期 0 分期利息。

作为参考，博主 @数码闲聊站 昨日发文爆料，某厂 O1 Pro（预计指华为星芒 OSTA O1 Pro）开售 3 天，首销激活销量约 4700 台（统计周期为 W47 | 11 月 16 日-11 月 22 日）。

另据IT之家此前报道，OSTA O1 Pro 提供星芒紫、星云白、星空黑三款配色；配备一块 6.39 英寸 16:9.5 比例 1.5K LTPS 直屏；后置 200Mp 1/1.28" RYYB 主摄 + 50Mp 3.7X RYYB 潜望长焦 + 红枫镜头。

新机还搭载麒麟 9030S 旗舰 τ 芯片，提供至高 16GB+1TB 规格可选，手机内置 7000mAh 电池，支持 66W 有线充电 + 无线充电；首发搭载 HarmonyOS 7 AI 先锋版，支持全新 AI 交互、系统主动智能和长期陪伴成长。

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